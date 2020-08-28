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Умер Джо Руби, создатель Скуби-Ду

Джо Руби, американский сценарист и телепродюсер, умер в возрасте 87 лет. Среди созданных им сериалов - популярный и в Украине "Скуби-Ду" о приключениях четырех подростков и собаки с заглавным именем.

Умер Джо Руби, создатель Скуби-Ду

Руби умер естественной смертью в среду в Вестлейк-Виллидж, штат Калифорния.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Variety.

"Он никогда не переставал писать или творить, даже когда становился старше", - сказал его внук Бенджамин Руби.

Джо Руби вместе со своим партнером Кеном Спирсом в конце 1960-х изобрели мультсериал "Скуби-Ду", который принес ему международную известность. Мультфильм, также популярный и в Украине, рассказыывает судьбу двух девушек и двух парней, которые вместе со своим немецким догом раскрывают криминальные тайны.

Руби также создала менее известные в нашей стране сериалы, такие как: "Диномутт", "Собачье чудо" или "Джабберджоу".

Ранее мы сообщали, что умерла известна американская актриса Рояна Блэк, которая долго боролась с раком. После внезапной смерти актрисы, известной по Бродвею и телевидению, фанаты щедро пожертвовали средства, которые будут направлены ее родственникам.


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