Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе: впервые за 19 лет

Хотя Дженнифер Энистон и Брэд Питт не вернулись друг к другу (или, по крайней мере, официально), теперь для поклонников этой пары наступает настоящий сюрприз! Оказывается, они должны появиться на экране вместе впервые за 19 лет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Они оба только что присоединились к звездной команде, которая примет участие в чтении сценария новой версии великого кинохита 1982 года под названием "Беспечные времена в "Риджмонт Хай". Все мероприятие будет транслироваться онлайн.

"Беспечные времена в "Риджмонт Хай" - фильм 1982 года, сделавший Шона Пенна всемирной звездой. Теперь, к 38-летию премьеры, состоится благотворительный показ сценария со звездным составом!

Таким образом, на экране появится Шон Пенн, а также, среди прочих: Джулия Робертс, Морган Фриман, Мэттью МакКонахи, а также Дженнифер Энистон и Брэд Питт!

Последние двое больше всего волнуют зрителей. Бывшие супруги впервые за 19 лет вместе появятся на экране!

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