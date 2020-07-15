Умер один из ведущих популярной программы "Разрушители мифов"

Смерть Имахары была подтверждена представителями Discovery TV. Именно эта антенна транслировала программу "Разрушители мифов", которая принесла американцу популярность. "Новости о Гранте сломили нас. Он был важной частью семьи Дискавери и замечательным человеком. Мы думаем о его семье и молимся за нее", - говорится в заявлении станции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Имахара был связан с программой "Разрушители мифов", которая была сосредоточена на проверке легенд или слухов, с 2005 по 2014 год. Он был частью команды "Сборка", где он занимался роботами и электрикой. Как он сказал в интервью MachineDesign, ему больше всего нравилось делать что-то новое каждый день.

"Мы спрыгнули с самолетов, плавали с акулами и т. д. В понедельник утром мы узнавали, как будет выглядеть остальная часть недели".

В 2016 году вместе с Кари Байроном и Тори Беллети он был организатором программы Netflix "Проект белого кролика" об изобретениях, которые изменили мир.

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