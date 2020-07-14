Звезда сериала Хор была найдена в озере: что показала экспертиза

Физические характеристики и остатки одежды указывают на то, что тело принадлежит той самой актрисе, которая бесследно исчезла. Данные подтвердили представители правоохранительных органов США.

Причиной смерти девушки, как выяснилось, стал несчастный случай.

Сотрудники правоохранительных органов выдвинули версию, что катер, который арендовали для прогулки звезда сериала Хор с 4-летним сыном Джози, унесло течением. Ная Ривера спасла малыша, вернув его на судно, но не имела достаточно энергии, чтобы спастись самой. Дело в том, что в озере Пиру после обеда часто появляются мощные подводные течения, что могли стать причиной инцидента.

Ранее сообщалось, чтоВВ Бенджамин Кеу мертв. Внук Элвиса Пресли, вероятно, покончил жизнь самоубийством. Он погиб в результате огнестрельного ранения.