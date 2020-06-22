Дорофеева порадовала поклонников пикантным фото в мини-юбке

Участница группы "Время и Стекло" на этот раз на своей странице в социальной сети появилась в новом весьма стильном и вызывающем образе. На фотографии она позирует возле автомобиля в укороченную красной кофте с очень длинными рукавами. А вот белая, школьная мини-юбка совсем других размеров. Она можно сказать мини-мини. Образ певицы дополняют высокие белые гольфы и также белые кроссовки.

Об этом пишет УРА-Информ.

В таком образе певица выложила сразу три фотографии, подписав их всего двумя словами "Ини мини". Можно отметить, что Дорофеева не только отмечает, размер своей юбки, но также делает внимание и на автомобиль марки MINI, который стоит позади нее.

Уже за первый час новую фотографию Дорофеевой посмотрело почти 90 000 подписчиков.

В большинстве своих комментариев пользователи в восторге от такого образа певицы: "Что за красоткааа", "Такая хорошенькая", "Настоящая фея".

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