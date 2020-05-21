14:13 21.05.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Известный актер и рестлер умер на глазах своего 10-летнего сына: что произошло

Шад Гаспар - бывший рестлер и актер, утонул в океане, в котором он плавал со своим 10-летним сыном. Оба внезапно понесли сильное течение. Мальчик видел, как его отец тонет.

Известный актер и рестлер умер на глазах своего 10-летнего сына: что произошло

Шад Гаспар, бывшая звезда WWE, вместе со своим сыном отправился в Венис-Бич, штат Калифорния. Они оба плавали в океане, когда поток внезапно погрузил их глубоко в воду. Течение отнесло их примерно на 50 метров от берега. Спасателям удалось спасти мальчика, но Гаспара не спасли.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Дайверы были вовлечены в его поиски, но в течение нескольких дней поиски не приносили результатов. Лишь в среду утром полиция сообщила, что океан выбросил тело на берег. Оказалось, это был Шад Гаспар. Ему было 39 лет.

Смерть реслера и актера вызвала ажиотаж в спортивной и актерской среде. Многие люди, включая фанатов, попрощались с Гаспардом с символическим постом в социальных сетях. Также жена погибшего опубликовала в интернете пост, в котором она поблагодарила спасателей за спасение сына.

Ранее мы сообщали, что актер из фильма "Сумерки" умер при загадочных обстоятельствах.


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