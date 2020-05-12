13:22 12.05.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Роскошная жизнь: Меган Маркл и принц Гарри наняли специалиста для жизни в Голливуде

Есть много признаков того, что Меган Маркл и принц Гарри серьезно относятся к своему будущему в Лос-Анджелесе. Недавно они сделали значительный шаг.

Роскошная жизнь: Меган Маркл и принц Гарри наняли специалиста для жизни в Голливуде

После короткого канадского эпизода Меган Маркл и принц Гарри переехали в Калифорнию, в частности в Лос-Анджелес. Там они в настоящее время арендуют роскошный дом, принадлежащий американскому актеру Тайлеру Перри. Есть много признаков того, что бывшая княжеская пара не планирует дальнейшее переселение и планирует окончательно обосноваться в Городе ангелов. Для этого они даже наняли специалиста.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой The Sun.

Меган Маркл и принц Гарри решили позаботиться об их общественной жизни. Хотя они уже живут в непосредственной близости от звезд мирового класса этого недостаточно. Чтобы освоится в Лос-Анджелесе, пара наняла специалиста в этой сфере. Речь идет о Ребекке Мостов. 70-летняя женщина сотрудничал ранее с Дэвидом Бекхэмом и другими знаменитостями.

Меган Маркл не скрывает, что она рада вернуться в свой родной город. Она очень счастлива снова жить рядом со своими друзьями и матерью, Дорией Рагланд. Друзья принца Гарри, в свою очередь, обеспокоены тем, что у 35-летнего мало друзей в Лос-Анджелесе, и он будет зависеть от социальных кругов своей жены.

Ранее мы сообщали, что Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон и уже изменил ей.


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