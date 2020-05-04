12:42 04.05.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон и уже изменил ей: стало известно с кем

Согласно одному из американских таблоидов Брэд Питт (56 лет), который по последним данным вернулся к Дженнифер Энистон (51 год) несколько месяцев назад, уже предал ее.

Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон и уже изменил ей: стало известно с кем

Журнал "In Touch" утверждает, что актер, вернувшийся к Энистон, встречается с другой актрисой В Алией Шоукат.

Об этом пишет Ура-Информ.

"Он должен принять серьезное решение о своем будущем", - сообщает источник в таблоиде, подчеркивая, что "Любовный треугольник" не совсем то, что подходит Энистон.

"Конечно, она знает, что Брэд проводит время с Алией, которая не является типом "девушки по соседству", а скорее хитрой и сексуальной, как Анджелина Джоли. Друзья Питта знают, что это его тип. Джен, однако, не сдается и борется как львица. Она не хочет снова терять Брэда", - добавляет источник

По словам хорошо информированных людей, Брэд Питт и Алия Шаукат были друзьями в течение некоторого времени. Однако нет никаких доказательств того, что это нечто большее.

Ранее мы сообщали, что звезду Masterchef до смерти избил ее муж, она была на 5 месяце беременности.


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