15:06 29.04.2020 | Культура | Новости     укр | рус
100244519:labazovych

Репортер забыл надеть штаны во время выхода в прямой эфир

Удаленная работа полна подводных камней. Об этом узнал корреспондент ABC News. Уилл Рив выглядел очень профессионально в прямом эфире из своего дома - но только до пояса. Он забыл надеть штаны.

Репортер забыл надеть штаны во время выхода в прямой эфир

Пижама, растянутый спортивный костюм, без макияжа, растрепанные волосы - этот новый дресс-код, который применяется во многих домах людьми, работающими удаленно. Не зря некоторые попадают в ловушку и забывают о важном. Вот что случилось с репортером ABC News. Уилл Рив аккуратно представил себя в прямом эфире в программе "Доброе утро, Америка" – на нем был пиджак, рубашка. Хотя была загвоздка - его ноги были также видны в кадре.

Об этом пишет Ура-Информ.

Несчастный случай Рива был немедленно замечен телезрителями, которые сообщили об этом в его Твиттере. Сам он кратко прокомментировал этот ВВ "скандал" - как самый смешной и унизительный одновременно. Он заверил, что был в нижнем белье.

В связи с пандемией коронавируса Рив теперь работает не только как журналист, но и как собственный оператор. Ссылаясь на ужасные настройки кадра, репортер пошутил, что в ближайшем будущем никто не будет нанимать его в качестве оператора.

Ранее мы сообщали, что полицейские в прямом эфире избили известного журналиста.


Поделиться

Читайте также:
 
Что-то невероятное: известный футболист уже 6 неделю не может победить коронавирус Кабмин ослабил карантин: что нужно знать Зеленский дал важное задание МОЗ на майские праздники: что нужно знать Кошельки украинцев изменятся: важная новость от НБУ
Проишествия
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив