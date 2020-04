Репортер забыл надеть штаны во время выхода в прямой эфир

Пижама, растянутый спортивный костюм, без макияжа, растрепанные волосы - этот новый дресс-код, который применяется во многих домах людьми, работающими удаленно. Не зря некоторые попадают в ловушку и забывают о важном. Вот что случилось с репортером ABC News. Уилл Рив аккуратно представил себя в прямом эфире в программе "Доброе утро, Америка" – на нем был пиджак, рубашка. Хотя была загвоздка - его ноги были также видны в кадре.

Об этом пишет Ура-Информ.

Несчастный случай Рива был немедленно замечен телезрителями, которые сообщили об этом в его Твиттере. Сам он кратко прокомментировал этот ВВ "скандал" - как самый смешной и унизительный одновременно. Он заверил, что был в нижнем белье.

I have ARRIVED*



*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr