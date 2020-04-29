Репортер забыл надеть штаны во время выхода в прямой эфир

Удаленная работа полна подводных камней. Об этом узнал корреспондент ABC News. Уилл Рив выглядел очень профессионально в прямом эфире из своего дома - но только до пояса. Он забыл надеть штаны.
Пижама, растянутый спортивный костюм, без макияжа, растрепанные волосы - этот новый дресс-код, который применяется во многих домах людьми, работающими удаленно. Не зря некоторые попадают в ловушку и забывают о важном. Вот что случилось с репортером ABC News. Уилл Рив аккуратно представил себя в прямом эфире в программе "Доброе утро, Америка" – на нем был пиджак, рубашка. Хотя была загвоздка - его ноги были также видны в кадре.
Об этом пишет Ура-Информ.
Несчастный случай Рива был немедленно замечен телезрителями, которые сообщили об этом в его Твиттере. Сам он кратко прокомментировал этот ВВ "скандал" - как самый смешной и унизительный одновременно. Он заверил, что был в нижнем белье.
I have ARRIVED*— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020
*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr
В связи с пандемией коронавируса Рив теперь работает не только как журналист, но и как собственный оператор. Ссылаясь на ужасные настройки кадра, репортер пошутил, что в ближайшем будущем никто не будет нанимать его в качестве оператора.
Ранее мы сообщали, что полицейские в прямом эфире избили известного журналиста.