Принцесса София будет работать в больнице, убирая за пациентами

"Я прошла курс ухода за пациентами в больнице Софияхеммет. Меня поместили в одну из больничных палат, где я вместе с другими обученными коллегами поддерживаю и заменяю обслуживающий персонал для выполнения различных задач, включая уход за пациентами и уборку", - написала принцесса София в социальных сетях.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на BBC.

Из поста герцогини не ясно, будет ли она иметь дело непосредственно с пациентами, инфицированными коронавирусом. Однако из-за большой нагрузки на отделения интенсивной терапии во многих других отделениях стало не хватать персонала.

Принцесса София, бывшая модель и участник реалити-шоу "Paradise Hotel", стала женой принца Карла Филиппа в 2015 году. У пары есть два сына.

В 2019 году король Швеции Карл XVI Густав лишил принца Кароля Филиппа и его сестру Магдалену принадлежности к королевскому двору. Этим решением они были освобождены от служебных обязанностей, но сохранили свои титулы.

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