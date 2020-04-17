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Внучка Елизаветы II экстренно отменила свадьбу: стала известна причина

Внучка британской королевы Елизаветы II, принцесса Беатрис, отменила свадьбу, запланированную на конец мая с Эдоардо Мапелли Моззимом. Причиной такого решения являются ограничения, введенные для прекращения вспышки коронавируса.

Внучка Елизаветы II экстренно отменила свадьбу: стала известна причина

"Не планируется менять место проведения или организовывать более масштабную свадьбу. Сейчас они даже не думают о свадьбе. Придет время менять планы, но пока не то время", - сообщил представитель пары.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на журнал People.

Свадьба 31-летней Беатрис с 36-летним Мапелли Моцци, магнатом на рынке недвижимости с англо-итальянскими корнями, должна была состояться 29 мая в королевской часовне во Дворце Св. Джеймс в Лондоне, после чего - согласно первоначальному плану - в садах Букингемского дворца должна была состояться церемония, устроенная королевой.

В ситуации с пандемией коронавируса Беатрис и Мапелли Моцци решили отложить свадьбу на неопределенное будущее. Согласно источникам, из-за растущей озабоченности по поводу эпидемии приглашения на свадьбу еще даже не были отправлены. Даже в первоначальных планах свадьба Беатрис должна была быть менее щедрой, чем свадьба ее младшей сестры Евгении, которая в 2018 году вышла замуж за винодела Яцека Бруксбанка в Виндзорском замке.

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