Принц Гарри и Меган Маркл купили шикарный дом у Мела Гибсона: вилла стоит миллионы (ФОТО)

Сначала им пришлось поселиться в Канаде, но они быстро изменили свое мнение и в конечном итоге выбрали Лос-Анджелес в качестве места своего проживания, хотя ранее заявляли, что хотят сбежать от папарацци.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Pudelek.

Меган и Гарри давно искали идеальную виллу, которая бы соответствовала их высоким ожиданиям. В итоге просто решили купить дом у Мела Гибсона. В собственности есть пять спален, тренажерный зал, два бассейна и частный доступ к пляжу Ла Коста. Декор выдержан в атмосфере средневековых замков.

Вилла ждала покупателя три года. Гарри и Меган купили его по выгодной цене почти в 15 миллионов долларов. Изначально она стоила на два миллиона дороже. Агент по недвижимости Андреа Пилот поделилась информацией о покупке дома в Instagram, но она быстро удалила пост, вероятно, по просьбе Гарри и Меган.

Ранее мы сообщали, что принц Гарри не может найти работу в США.