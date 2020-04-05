У Селены Гомес очень серьезная болезнь: и это не коронавирус

Психическое расстройство, от которого страдает певица, проявляется перепадом настроения, в течение которого существует маниакальный (эйфорический) период и депрессивный период. Гомес призналась, что только недавно поняла, что она больна.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на AFP.

"Недавно я попал в одну из лучших больниц в мире, и точно лучшую в США, в McClean Hospital. Я говорил о различных вещах, которые я испытала в последние годы, и я понял, что у меня биполярное расстройство. Теперь, когда у меня есть больше знаний, это действительно помогает мне. Меня это не пугает, так как я знаю, что со мной не так, но я думаю, что люди этого боятся. Я из Техаса, где вы не говорите о своем психическом здоровье. Вы должны всегда выглядеть расслабленным", - призналась звезда.

Ранее мы сообщали, что звезда сериала "Супердевушка" заразилась коронавирусом.