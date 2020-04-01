Звезда сериала "Супердевушка" заразилась коронавирусом

Коронавирус уже поразил многих звезд шоу-бизнеса со всего мира. Некоторые из них заплатили за свою болезнь. Оказывается, среди зараженных есть и очень молодые люди. Оливия Никканен, 21-летняя известная по сериалу "Супердевушка", безусловно, входит в их число.

Никканен прошла тест на коронавирус, который, к сожалению, оказались положительными. 21-летняя актриса сообщила обо всей ситуации во время прямой трансляции в Instagram. Ее сопровождала Кэтрин Ньютон, актриса, с которой она появилась в сериале "Общество". Никканен отметила, что ей сейчас лучше, но она все еще чувствует легкую боль в груди.

Об этом пишет Ура-Информ.

- Это ужасно. Что-то, что занимает все ваше внимание. Я рада, что все хорошо со мной и моей мамой, - сказала она.

Актриса документирует весь ход болезни через Instagram. Все началось с боли в груди, легких судорог и лихорадки. Затем появились такие симптомы, как потеря вкуса и запаха.

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