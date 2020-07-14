13:14 14.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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На выборах в Киеве "Слуга Народа" теряет лидерство: кто обошел президентскую партию?

Уже осень в Украине состоятся очередные выборы, на этот раз будут проходить местные выборы и снова ожидается интересная борьба.

На выборах в Киеве

Весьма интересная борьба должна развернуться за места в Киевский горсовет. При этом интересно, что президентская партия "Слуга Народа" на данный момент не занимает первое место в опросе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года.

Партия президента Украины Владимира Зеленского получает поддержку 19,3 респондентов тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. Это второй показатель. На первом месте "Европейская солидарность" Петра Порошенко с показателем 20,4 процентов. На третьей строчке УДАР Виталия Кличко. Партия мэра Кива поддерживают 11.5 опрошенных.

За пророссийскую "Оппозиционную платформу "За Жизнь" готово проголосовать 10,6 процента респондентов. Также в Киевский горсовет по данным опроса проходят "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,5 %) партия "Победа Пальчевского" (6,2 %), и партия "Сила и честь" Игоря Смешко (5,1 %).

Ранее мы сообщали, что власти в Киеве с очередной раз приняли решение смягчить карантин.


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