Символические часы Судного дня перевели ближе к «ядерной ночи»: что это значит

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Об этой информации сообщил Кorrespondent.net, передает Ura-inform.

На данный момент это самое близкое к полуночи положение стрелок Часов Судного дня за всю их историю.

Руководитель издания Bulletin of the Atomic Рэйчел Бронсон, отметила, что данное решение принято главным образом в свете ситуации вокруг Украины. По ее словам, вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой.

«Мы живем в момент беспрецедентной опасности, и Часы это отражают. 90 секунд до полуночи – самая близкое к катаклизму время, которое Часы когда-либо показывали, и это решение, к которому наши эксперты относятся очень серьезно», – пояснила Рейчел Бронсон.

Часы Судного дня – это проект американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Его придумали во время Холодной войны, что стало причиной установления метафорических часов. Он показывает символическое время, отделяющее человечество от дня глобальной катастрофы.

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии.

За 75 лет существования часов Судного дня стрелки переводились 25 раз. В 1947 году они были установлены на отметке 23:53. С тех пор показания менялись в обе стороны.

Напомним, ранее сообщалось, Офицер ВСУ пояснил, в какой момент войны Путин применит ядерное оружие: Будет стоять перед выбором.