Крым может остаться без воды на 15 лет: Данилов предупредил, какой удар могут готовить в РФ

Если российские войска взорвут Каховскую гидроэлектростанцию, временно оккупированный Крым лишится воды на 10-15 лет, а возможно, и навсегда. Однако и это не единственная проблема, с которой столкнется не только Киев, но и Москва.

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Данная информация представлена секретарем Совета национальной безопасности Алексеем Даниловым в интервью британскому Sky News, передает «УРА-Информ».

На вопрос, может ли РФ взорвать дамбу, чтобы остановить наступление украинских войск на Херсон, Данилов ответил по-своему.

“Поживем-увидим, а если взорвут, то идея с водоснабжением Крыма уйдет лет через 10-15, а может и навсегда. Вопрос – зачем им Крым, если они уйдут? Разве что оставить его без воды», – сказал Данилов.

Проблема еще и усугубляется тем, что никто в точности не может подсчитать, в какую цену обойдется ремонт дамбы, и какие разрушения ждут Украину при таком сценарии.

Напомним, россияне в Украине обратились к своим соотечественникам: был дан четкий «сигнал» людям.