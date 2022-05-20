В Одессе армия РФ денацифицировала сортир

Ракетами воздушного базирования враг существенно «испортил воздух» на юге Одесской области
По Одесской области вновь был нанесен вражеский ракетный удар с применением авиации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Одесский городской совет.
«Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались „замочить в сортире“ очаг нацизма. Разрушен пляжный туалет», – сказано в сообщении.
Как стало известно, что предварительно других потерь нет.
Ранее сообщалось, что первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Владимир Путин начал войну в Украине в большей степени не из-за приближения НАТО к российским границам, а якобы руководствуясь морально-нравственными принципами.
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