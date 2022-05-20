Найдена еще одна причина приказа Путина — уничтожить Донбасс

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Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Владимир Путин начал войну в Украине в большей степени не из-за приближения НАТО к российским границам, а якобы руководствуясь морально-нравственными принципами. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление политика.

«Я абсолютно уверен, что решение, которое наш президент принимал 24 февраля, оно продиктовано в первую очередь не геополитическими вопросами. Хотя, безусловно, приближение НАТО к российским границам — это важнейшая проблема безопасности нашей страны. Это геополитическая проблема. Но мне кажется, что выбор был морально-нравственный — мы не бросаем своих, мы не бросаем людей, которые защищают свое право быть россиянами и быть русскими», – отметил пропагандист.

Ранее сообщалось, что подразделения украинской армии для дальнейшего наступления на занятых врагом территориях нуждаются в большем количестве вооружения.