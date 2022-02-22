Жители оккупированного Донецка сообщают о многочисленных обстрелах и взрывах: «Очень громко»

Дончане в социальных сетях сообщают, что окраины неподконтрольного Украине Донецка буквально содрогаются от взрывов.
Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.
Жители оккупированного Донецка жалуются на постоянно продолжающиеся обстрелы. Особенно сильно слышны обстрелы и взрывы на северно-западной окраине города. Люди делятся информацией, в каких районах «очень громко»:
«В Петровском районе громко», — делятся очевидцы.
«На Текстильщике тоже», — сообщил другой пользователь.
«В Кировском не тише», — отметил местный житель.
При этом, дончане отмечают, что слышны не только залпы, но и взрыв:
«Текстильщик слышны взрывы!» — сообщают пользователи.
«Сейчас опять взрыв был, все окна трясутся», — добавил другой житель.
«Бахнуло только что четыре раза. Текстильщик», — отметил комментатор.
По информации местных жителей обстрелы в оккупированном Донецке не утихали и в ночное время. Сильные залпы были слышны около трёх часов ночи.
Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, кто и почему не хочет «эвакуироваться» из ОРДО: «депутат ДНР» пояснил.
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