Происшествия

Жители оккупированного Донецка сообщают о многочисленных обстрелах и взрывах: «Очень громко»

Дончане в социальных сетях сообщают, что окраины неподконтрольного Украине Донецка буквально содрогаются от взрывов.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Жители оккупированного Донецка жалуются на постоянно продолжающиеся обстрелы. Особенно сильно слышны обстрелы и взрывы на северно-западной окраине города. Люди делятся информацией, в каких районах «очень громко»:

«В Петровском районе громко», — делятся очевидцы.

«На Текстильщике тоже», — сообщил  другой пользователь.

«В Кировском не тише», — отметил местный житель.

При этом, дончане отмечают, что  слышны не только залпы, но и взрыв:

«Текстильщик слышны взрывы!» — сообщают пользователи.

«Сейчас опять взрыв был, все окна трясутся», — добавил другой житель.

«Бахнуло только что четыре раза. Текстильщик», — отметил комментатор.

По информации местных жителей обстрелы в оккупированном Донецке не утихали и в ночное время. Сильные залпы были слышны около трёх часов ночи.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, кто и почему не хочет «эвакуироваться» из ОРДО: «депутат ДНР» пояснил.

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