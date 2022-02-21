Происшествия

В ОРДО объявлен режим ЧС «государственного» уровня: росСМИ сообщили, что недавно произошло

На территории оккупированного Донбасса продолжают всерьез нагнетать обстановку. На сей раз так называемые «власти» решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за серьезного происшествия, которое случилось на насосной станции.

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Об этой информации сообщил «Донецкий Телеграм», сославшийся на росСМИ, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что была остановлена насосная станция. Кроме того, вследствие этого было остановлено централизованное питьевое водоснабжение.  Так же сообщается, что без воды остались больше 21 000 жителей таких населенных пунктов, как Докучаевск и Еленовка.

Так же была остановлена подача воды в 50 соцобъектов: школы, больницы, спецучреждения и т.д. На этом фоне неизвестно, когда будет налажено водоснабжение, и собирается ли вообще кто-то исправлять ситуацию.

Известно только то, что в данный момент ситуация накаляется. Целый ряд экспертов и политиков анализируют ситуацию, и говорят, что ситуация уже прояснится 22 февраля. Именно тогда, по заверениям малоизвестных экспертов, будет ясно, собирается ли ВС РФ атаковать Украину или все закончится на серьезной провокации, которая затронет исключительно территории ОРДЛО.

Напомним, Блогер рассказал, что взорвалось днём в Донецке и почему «власти» замалчивают это.

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