В Госдуме озвучили количество жителей Донбасса с паспортами РФ

Количество жителей «ЛНР» и «ДНР», которые уже получили гражданство, составляет более 770 тысяч человек
Стало известно количество жителей оккупированных территорий Донбасса, которые стали гражданами России. Об этом рассказал российским СМИ депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий, передает УРА-Информ.
Число жителей оккупированной части Донбасса, которые подали заявления на получение гражданства Российской Федерации, по последним данным, составляет около 950 тысяч человек.
«Количество жителей «ЛНР» и «ДНР», которые уже получили гражданство, составляет более 770 тысяч человек», — добавил он.
Ранее сообщалось, что у правительства Российской Федерации «несерьезное отношение к дипломатии» и «наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе».
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