В Госдуме озвучили количество жителей Донбасса с паспортами РФ

Количество жителей «ЛНР» и «ДНР», которые уже получили гражданство, составляет более 770 тысяч человек

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Стало известно количество жителей оккупированных территорий Донбасса, которые стали гражданами России. Об этом рассказал российским СМИ депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий, передает УРА-Информ.

Число жителей оккупированной части Донбасса, которые подали заявления на получение гражданства Российской Федерации, по последним данным, составляет около 950 тысяч человек.

«Количество жителей «ЛНР» и «ДНР», которые уже получили гражданство, составляет более 770 тысяч человек», — добавил он.

Ранее сообщалось, что у правительства Российской Федерации «несерьезное отношение к дипломатии» и «наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе».