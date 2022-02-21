Происшествия

В ФСБ России обвинили Украину в обстреле их пограничного пункта

В Федеральной службе безопасности Российской Федерации обвинили Украину в обстрелах своих территорий. В результате чего снарядом был разрушен их пограничный пост, находящийся в Ростовской области в 150 метрах от границы.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

В спецслужбе сообщили, что обстрел был произведён в понедельник около десяти часов утра.

«Снаряд, который был запущен с украинской территории 20 февраля утром, полностью разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от государственной границы. В результате обстрела никто не пострадал», — сообщили российские СМИ, сославшись на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Сам разрушенный российский «пограничный пункт» на опубликованных фото и видео больше напоминает контейнер из гипсокартона, где нет мебели, электричества и вокруг практически нетронутая трава, где давно уже не ступала нога человека.

Ссылка на видео-видео.

Напомним, ранее сообщалось, В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс после якобы попадания снарядов на российскую территорию.

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