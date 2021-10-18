Землетрясение в Украине: стали известны подробности

Землетрясение произошло в Закарпатской области

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Сегодня утром, 18 октября в 02: 20 на территории украинского государства, в Закарпатской области, Береговском районе, селе Бодалово произошло землетрясение. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

«Координаты эпицентра — широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. Глубина гипоцентра 0.5 ±1.4 км», — отметили в пресс-службу

При этом, информации о происшествии от местных жителей до сих пор не поступала.

Ранее сообщалось, что пенсионер, который проживал в Куйбышевском районе оккупированного пророссийскими боевиками украинского Донецка пострадал на своем участке. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве.