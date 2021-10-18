Происшествия

Землетрясение в Украине: стали известны подробности

Землетрясение произошло в Закарпатской области

Время чтения: 29 Секунд

Сегодня утром, 18 октября в 02: 20 на территории украинского государства, в Закарпатской области, Береговском районе, селе Бодалово произошло землетрясение. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

«Координаты эпицентра — широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. Глубина гипоцентра 0.5 ±1.4 км», — отметили в пресс-службу

При этом, информации о происшествии от местных жителей до сих пор не поступала.

Ранее сообщалось, что пенсионер, который проживал в Куйбышевском районе оккупированного пророссийскими боевиками украинского Донецка пострадал на своем участке. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Донецке пенсионер подорвался, сжигая траву

Мужчина пострадал, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве

Корабль ВМС Украины тонул в Черном море

Аварийную ситуацию удалось стабилизировать

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи

Авто журналистки из России Ксенией Собчак попало в аварию с летальным исходом.

Стала известна причина смерти народного депутата Антона Полякова

Народная избранница от фракции «Слуга народа» Галина Янченко девятого октября в субботу сообщила на своей странице в социальной сети что показала токсикология.

Неизвестные прорываются ночью в дом Порошенко в Козине (видео)

Такое заявление было сделано народной избранницей от партии «Европейская Солидарность» Ириной Геращенко на свой странице в социальной сети.

В результате пожара в Донецке погиб мужчина

Погиб мужчина предположительно 45−50 лет