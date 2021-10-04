«ЛДНР» готовят провокации на линии разграничения

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Ситуация на Донбассе продолжает оставаться нестабильной. Боевики продолжаю обстреливать украинские позиции, при этом украинские военные в некоторых случаях вынуждены открывать огонь в ответ.

Так за сутки третьего октября российские оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, пишет УРА-Информ.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет. «Наши войска вели активную оборону и давали надлежащий ответ противнику, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения», – говорится в сообщении.

В тоже время появляется информация о том, что противник готовит различного рода провокации на линии разграничения.

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента получил от военной разведки информацию о подготовке провокаций на линии разграничения с ОРДЛО», — пишет паблик «Резидент«.

При этом источник не уточняет какого рода это могут быть провокации.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе растет напряженность: второго октября были ранены два бойца ВСУ.