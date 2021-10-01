Пожар на шахте Засядько продолжается: пропавший шахтер все еще не найден

Пожар на шахте продолжается уже восьмые сутки

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На шахте им. Засядько, что расположена в неподконтрольном Украине Донецке видимые очаги возгорания на аварийном участке уже были потушены. Однако, обрушение горных пород в определенных местах не позволяет оценить реальную картину того, что происходит. Об этом сообщают в так называемом «МЧС ДНР», передает УРА-Информ.

«В восточном коренном штреке, где имеются непроходимые обрушения горных пород, доступ отсутствует, и невозможно определить оставшиеся очаги пожара. Но снижение концентрации угарных газов в точках отбора проб рудничного воздуха свидетельствует о снижении горения», — отметили в «ведомстве».

Стоит отметить, что пожар на шахте продолжается уже восьмые сутки. Известно, что в горных выработках аварийного участка, в местах ведения горноспасательных работ видимые очаги возгорания были потушены, однако, полностью нейтрализовать пожар еще не удалось.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 06:00 28 сентября в оккупированном украинском Донецке горняк, что пропал во время пожара на шахте им. Засядько все еще не был обнаружен.