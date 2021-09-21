Активный бой и спуск в бомбоубежища: Ясиноватая попала под мощный обстрел

Более подробная информация о повреждениях уточняется

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Сегодня утром, 21 сентября, оккупированная пророссийскими боевиками Ясиноватая попала под мощный обстрел. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местных жителей в социальных сетях.

Прилеты снарядов были зафиксированы в черте города в районе бассейна «Атлантис».

«Уже известно о попаданиях в общежитие Училища № 69. На. Месте работают все службы. Пока о жертвах информации нет», — пишет местный житель.

«Ясиноватая, дом 12 в Центральном микрорайоне города, в окне отверстие, видимо, от осколка. Падало по звукам очень рядом. Активный бой и прилеты в центре с 6 утра 21 сентября. Пожарные, скорые уже проносились. Настоящий ужас», — добавляет комментатор.

«Зафиксированы разрушения в учебном корпусе Ясиноватской санаторной школы интернат № 14. В школе обучается 112 детей. Все детки и сотрудники с самого утра переведены в убежище», — отмечает житель Ясиноватой.

Также известно, что в городе уже есть повреждения жилого фонда в результате обстрелов.

«Жителей микрорайонов, находящихся возле училища 69 и бассейна „Атлантис“, просим спустится в убежище. Сохраняйте спокойствие. В Ясиноватой активно ездят машины МЧС и скорой», — сказано в сообщении одного из местных пабликов.

Ранее сообщалось, что с конца августа текущего года ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса начала обостряться.