В «ЛНР» объявлен траур: что случилось в «республике»

В „Республике“ будут приспущены „государственные флаги“

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В связи с гибелью горняков в результате обрыва каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» на территории «ЛНР» объявлен траур. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «указ» «главы ЛНР» Леонида Пасечника.

Стоит отметить, что трагедия произошла сегодня, седьмого сентября на шахте «Красный партизан». По предварительным данным, погибло девять человек.

Завтра, восьмого сентября, на территории всей «республики» объявлен траур.

«В „Республике“ будут приспущены „государственные флаги“, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что граждане, что проживают на оккупированной РФ части Донбасса жалуются на то, что в местных онкологических диспансерах доктора лечат какой-то особенной химиотерапией, после нее пациенты умирают.