Боевики на Донбассе стянули большое количество тяжелой техники

Новые сведения от ОБСЕ

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Боевики стянули большое количество тяжелой техники на Донбассе. СММ ОБСЕ в своем отчете за 27 августа сообщает, что были заметны танки, «Грады», ЗРК и гаубицы, при этом не только в зонах отвода вооружения.

«Наблюдатели видели 20 гаубиц, 8 танков и 6 реактивных систем залпового огня, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, в том числе на 2 полигонах и в 3 жилых кварталах», — говорится в сообщении, пишет УРА-Информ.

Наблюдатели отмечают, что НАФ нарушают линию отвода, размещая технику технику в Бойковском, Макеевке, Донецке, Терновом, Новоазовске.

Так, в н.п. Бойковском наблюдатели зафиксировали 6 «Градов», 7 танков, буксируемые и самоходные гаубицы разных типов. В Макеевке — 4 гаубицы. При этом 2 из них боевики разместили в жилом районе, а еще 2 — возле населенного пункта.

В жилом квартале Куйбышевского района Донецка патруль ОБСЕ заметил танк Т-64. По 3 гаубицы «Гвоздика» 122-го калибра боевики разместили в Новоазовске и в Терновом.

При этом ОБСЕ были замечены и другие нарушения.

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