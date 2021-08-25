Происшествия

Взрыв телефона на борту самолета: всех пассажиров эвакуировали

Причина взрыва смартфона непонятная

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В результате взрыва мобильного телефона эвакуации всех пассажиров самолета по надувным трапам. После взрыва смартфона задымленность в салоне была настолько сильной, что пилоты решили немедленно эвакуировать пассажиров.

Инцидент произошел на взлетной полосе аэропорта Сиэтл-Такома вскоре после приземления самолета Alaska Airlines. Неожиданно загорелся телефон одного из пассажиров. Возгорание устройства вызвало значительное задымление в салоне. Экипаж принял решение немедленно эвакуировать пассажиров по аварийным надувным трапам, пишет УРА-Информ.

Во время эвакуации никто из пассажиров и экипажа не пострадал. В профилактических целях два человека должны были быть госпитализированы для наблюдения. Экипаж поместил телефон в специальную сумку, предназначенную для таких ситуаций, но дым не остановился.

По словам представителя аэропорта Сиэтла Перри Купера, телефон сгорел дотла.

По данным отраслевого портала «Android Authority», спонтанные взрывы и возгорания литий-ионных аккумуляторов, используемых в смартфонах, возможны, но крайне случайны. На работу батарей в телефонах также не влияет воздушный транспорт.

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