Авиакатастрофа в Швеции: есть жертвы

На борту DHC-2 Turbo Beaver находились восемь парашютистов и пилот

Время чтения: 41 Секунд

Как сообщила полиция в четверг вечером, в авиакатастрофе, разбившейся в четверг вскоре после вылета из аэропорта Оребро на юге Швеции, погибли девять человек.

«Это очень серьезная катастрофа. Все, кто летел в самолете, погибли», — написала шведская полиция на своем сайте, пишет УРА-Информ.

Она также сообщила, что на борту DHC-2 Turbo Beaver находились восемь парашютистов и пилот. Самолет разбился недалеко от аэропорта Оребро вскоре после взлета и загорелся.

«С большим сожалением узнал о трагической новости о катастрофе в Оребро», — написал в Twitter премьер-министр Швеции Стефан Лофвен. «В это трудное время я думаю о погибших, их семьях и близких», — подчеркнул он.

В аналогичной аварии на севере Швеции в 2019 году девять человек погибли, когда самолет с парашютистами разбился вскоре после взлета.

Ранее мы сообщали, что в России в море упал самолет, все пассажиры также умерли.