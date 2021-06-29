Происшествия

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет

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С начала текущих суток, 29 июня, пророссийские незаконные вооруженные формирования на Донбассе зафиксировали три нарушения режима тишины. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил, передает УРА-Информ.

В штабе отметили, что обстрелы были зафиксированы у Невельского и Красногоровки.

«В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа« Орлан 10 »с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ », — отмечается в сообщении.

При этом, боевых потерь среди военных Объединенных сил нет, заверили в штабе.

Ранее сообщалось, что украинская разведка зафиксировала, как пророссийские боевики на Донбассе ликвидировали своего «военнослужащего», который хотел сдаться ВСУ. 

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