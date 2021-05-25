Изнасилование в Кагарлыке: в МВД озвучили результаты переаттестации полиции после происшествия

30 из 38 копов остались и дальше работать в Кагарлицком отделении полиции

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В отделении полиции Кагарлыка ,по итогам переаттестации после изнасилования девушки сотрудниками правоохранительных органов, уволили только одного полицейского. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире «Радио НВ», передает УРА-Информ.

Известно, что 30 из 38 копов остались и дальше работать в Кагарлицком отделении полиции. При этом, шестеро полицейских повысили. Сообщается, что по итогам переаттестации, уволен был один полицейский.

«Переаттестация — это не наказание, это проверка служебных знаний, проверка того, достойны ли эти люди работать. Если два преступника из 43-х изнасиловали женщину, избивали ее, то они за это отвечают. Но нельзя говорить, что, если один или два полицейских в райотделе плохие, то все плохие», — отметил Геращенко.

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