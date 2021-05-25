Происшествия

Изнасилование в Кагарлыке: в МВД озвучили результаты переаттестации полиции после происшествия

30 из 38 копов остались и дальше работать в Кагарлицком отделении полиции

Время чтения: 37 Секунд

В отделении полиции Кагарлыка ,по итогам переаттестации после изнасилования девушки сотрудниками правоохранительных органов, уволили только одного полицейского. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире «Радио НВ», передает УРА-Информ.

Известно, что 30 из 38 копов остались и дальше работать в Кагарлицком отделении полиции. При этом, шестеро полицейских повысили. Сообщается, что по итогам переаттестации, уволен был один полицейский.

«Переаттестация — это не наказание, это проверка служебных знаний, проверка того, достойны ли эти люди работать. Если два преступника из 43-х изнасиловали женщину, избивали ее, то они за это отвечают. Но нельзя говорить, что, если один или два полицейских в райотделе плохие, то все плохие», — отметил Геращенко.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий украинского Донецка пожаловались на скорую помощь Кировского района.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

«Игнорируя договоренности»: боевики дважды нарушили режим тишина на Донбассе

НВФ вели из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов

ОРДЛО несет опасность для Азовского моря: Шмыгаль объяснил почему

На временно оккупированных территориях Донбасса с 2014 года закрыты десятки угольных шахт

21 человек погиб во время марафона в Китае: что произошло

21 бегун умер, почувствовав физический дискомфорт и резкое падение температуры

В Иране произошел мощный взрыв на химзаводе: есть пострадавшие

Причина взрыва на химическом заводе Sepahan Nargostar расследуется

Израильтянин в Умани открыл огонь по хасидам: подробности

Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы

Очередное нарушения режима тишины: ранен воин ВСУ

Состояние бойца — тяжелое

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap