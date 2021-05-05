Такая возможность существует — в Украине считают, что РФ может начать наступление с Крыма

Сергей Дейнеко о ситуации на границе

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Российская Федерация вполне может начать наступление на Украину с территории Крымского полуострова. Такое заявление сделал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Он заявил, что можно констатировать факты сосредоточения в том или ином месте определенных группировок ВС РФ, однако точно узнать, что планирует Кремль Украине не удастся. Все зависит от руководителей России, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма», — сообщил он.

В тоже время он добавил, что отвод российских войск от границы с Украиной действительно начался.

«Но ведь до этого было и наращивание тех сил, которые уже были. Вы же понимаете, что нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники», — отметил он.

Ранее мы сообщали, что «Правительство» Крыма требует наказание для украинских политиков, даже были названы имена.