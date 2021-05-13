Скандал вокруг КСУ: в доме Тупицкого проходят обыски

В помещении проводится в присутствии Тупицкого и его жены, а также двух малолетних детей и адвоката отстраненного судьи.

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По месту проживания отстраненного судьи Конституционного суда Украины Александра Тупицкого проходит обыск. Об этом сообщают источники в ГБР, пишет ZN.UA, передает УРА-Информ.

Известно, что следователи ГБР пришли по адресу проживания Александра Тупицкого сегодня в 6:00 утра. Сообщается, что обыск в помещении проводится в присутствии Тупицкого и его жены, а также двух малолетних детей и адвоката отстраненного судьи.

Целью обыска является выявление сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц», — указано в постановлении Печерского суда города Киева.

Стоит отметить, что судебное заседание, на котором было принято решение об обысках в доме отсраненного судьи, проводилось в закрытом режиме в соответствии с УПК Украины.

Ранее сообщалось, что бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий может в принудительном порядке быть доставлен в суд для избрания ему меры пресечения.