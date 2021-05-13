Политика Происшествия

Скандал вокруг КСУ: в доме Тупицкого проходят обыски

В помещении проводится в присутствии Тупицкого и его жены, а также двух малолетних детей и адвоката отстраненного судьи.

Время чтения: 44 Секунд

По месту проживания отстраненного судьи Конституционного суда Украины Александра Тупицкого проходит обыск. Об этом сообщают источники в ГБР, пишет ZN.UA, передает УРА-Информ.

Известно, что следователи ГБР пришли по адресу проживания Александра Тупицкого сегодня в 6:00 утра. Сообщается, что обыск в помещении проводится в присутствии Тупицкого и его жены, а также двух малолетних детей и адвоката отстраненного судьи.

Целью обыска является выявление сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц», — указано в постановлении Печерского суда города Киева.

Стоит отметить, что судебное заседание, на котором было принято решение об обысках в доме отсраненного судьи, проводилось в закрытом режиме в соответствии с УПК Украины.

Ранее сообщалось, что бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий может в принудительном порядке быть доставлен в суд для избрания ему меры пресечения

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Разговор Зеленского и Путина: что обсудят президенты на встрече

Дата встречи глав РФ и Украины пока не названа

В Генпрокуратуре сообщили, когда Медведчук стал подозреваемым

11 мая Медведчука вызвали для проведения следственных и процессуальных действий

В МИД назвали количество жертв вооруженного конфликта на Донбассе

Данные о погибших регулярно уточняются

Украина будет членом НАТО, — Кулеба

На территории Украины растет поддержка вступления в Альянс

Израиль готовит сухопутное вторжение в Сектор Газа

Последняя наземная операция Израиля в палестинском Секторе Газа прошла летом 2014 года.

Медведчука могут выпустить под залог: стала известна сумма

Офис генерального прокурора определил залог в размере чуть более 300 миллионов гривен

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap