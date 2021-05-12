В Израиле обьявили чрезвычайное положение: в стране начались столкновения

Разбито много витрин в магазинах

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В городе Лод, израильского государства, где совместно проживают евреи и арабы, 11 мая, было объявлено чрезвычайное положение в связи с массовыми беспорядками. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

«Мы потеряли контроль над городом и улицами», – заявил мэр города Лод Яир Ревиво.

Также он назвал происходящее «гражданской войной». В городе жители подожгли синагогу, а также огромное количество транспортных средств. Разбито много витрин в магазинах.

При этом, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в Лоде.

Ранее сообщалось, что неизвестные преступники ворвались в дом 20-летней Кэролайн Крауч в пригороде Афин. Нападавшие пытали женщину в течение часа, а затем задушили на глазах у дочери. Мужчины также убили собаку, принадлежащую семье.