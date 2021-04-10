«Войны не будет»: Резников попытался успокоить украинцев

Украинская армия не планирует совершать никаких ответов на провокации России

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Вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, заверил граждан страны, что полномасштабной войны на территории восточной Украины удастся избежать. Об этом пишет УРА-Информ.

Он отметил, что ВСУ не планируют отвечать на провокации Российской Федерации на Донбассе. Также власти государства делают все, чтобы защитить мирную обстановку на временно оккупированных территориях.

«Люди, не бойтесь, и не будет войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации, но наша армия сильна, она защищает наш с вами мир. Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать ответ, или шанс, чтобы получить наступление со стороны нашего северного соседа», — подчеркнул Резников.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвала стороны конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса развести свои силы, а также отвести оружие и провести разминирование территорий.