В Киеве заминировали все крупные ТРЦ: что известно

В Оболонском районе проверяется четыре крупнейшие торговые центры

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В украинской столице, — Киеве, правоохранителям поступила информация о возможном минировании всех торгово-развлекательных центров. Сейчас сотрудники правоохранительной сферы проверяют информацию. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Оболонского управления полиции ГУНП в Киеве Диана Шутько, передает УРА-Информ.

“Поступило сообщение от неизвестного мужчины на электронный адрес о заминировании всех торговых центров по Киеву. Проводится проверка”, — заявила Шутько.

Также она добавила, что в Оболонском районе на данный момент проходит проверка в четырех крупнейших торговых центрах. К ним относиться и ТРЦ “Дримтаун 2”.

“Там эвакуированы люди, проводится проверка”, — отметила она.

Ранее сообщалось, что 23 февраля пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов обстреляли Хутор Вольный, который находится на Луганщине. Также боевики осуществили дистанционное минирование. К несчастью, от взрыва мины погиб житель села.