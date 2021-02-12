Война на Донбассе: подорвался боец ВСУ

На месте подрыва военнослужащего работает руководящий состав воинской части

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На временно оккупированных территориях Донбасса в районе населенного пункта Павлополь на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный ВСУ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки «Восток»

«12 февраля в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил» — сказано в сообщении.

На данный момент украинского военнослужащего уже госпитализировали. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

На месте подрыва военнослужащего работает руководящий состав воинской части, а также рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства данного происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что 11 февраля в зоне проведения Операции объединенных сил на временно оккупированном украинском Донбассе был ранен украинский военный. Несмотря на оказанную скорую медицинскую помощь, боец ВСУ скончался во время эвакуации. В него стрелял снайпер.