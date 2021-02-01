Политика Происшествия

Протесты в России: на акциях задержали более 5000 человек

Это абсолютный рекорд по задержанным за время митингов с декабря 2011 года

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В Российской Федерации на акциях протеста в поддержку отравленного оппозиционного политика Алексея Навального, которіе прошли во многих городах РФ вчера, задержали больше пяти тысяч человек. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на meduza.io.

В издании отметили, что это абсолютный рекорд по задержанным за время митингов с декабря 2011 года.

Больше всего задержанных пришлось на Москву. Там арестовали 1599 граждан России. В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 1116 жителей города. В это же время в Красноярске было задержано 194 человека.

Также достаточно большое количество задержанных наблюдается и в Нижнем Новгороде (180), Твери (124), Воронеже (122) и Владивостоке (122).

Ранее сообщалось, что на дальнем востоке Российской Федерации 31 января люди уже вышли на митинги в поддержку отравленного российского оппозиционера Алексея Навального, которого недавно арестовали и незаконно судили.

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