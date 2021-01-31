Происшествия

Обострение конфликта на Донбассе: боевики пять раз нарушили «тишину» ранены двое военных

С начала текущих суток по всей линии разграничения на Донбассе соблюдается режим тишины

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За прошедшие сутки, 30 января, пророссийские боевики пять раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

«Неподалеку Новомихайловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки« Восток », российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На этом же направлении, в пригороде Авдеевки, противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов », — говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что неподалеку от населенного пункта Золотое-4, незаконные вооруженные формирования применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы. также противник применял и стрелковое оружие.

О фактах нарушения режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований уже было сообщено представителей ОБСЕ.

В штабе сообщили, что с начала текущих суток по всей линии разграничения на Донбассе соблюдается режим тишины.

Ранее стало известно, на временно оккупированных территориях украинского Донбасса незаконные вооруженные формирования ОРДЛО не пропустили патруль миссии ОБСЕ через свой блокпост.

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