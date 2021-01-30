Конфликт на Донбассе: боевики ограничивают передвижение миссии ОБСЕ

Свой отказ боевики аргументировали проведением в этом районе учений военного типа

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На временно оккупированных территориях украинского Донбасса незаконные вооруженные формирования ОРДЛО не пропустили патруль миссии ОБСЕ через свой блокпост. Патруль не смог проехать неподалеку поселка Старопетровское. Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии, передает УРА-Информ.

В документе сказано, что наблюдатели не смогли попасть в сторону оккупированного поселка Карло-Марксово. Он находиться в 6 километрах от города Енакиево.

Также, по данным ОБСЕ, боевики аргументировали свой отказ тем, что на этой территории проходят учения. Помимо этого, командиры дали распоряжение никого не впускать.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчукб заявил, что об обмене пленными с представителями незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛДНР» можно договариваться только на уровне государства.