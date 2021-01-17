Происшествия

На Филиппинах разбился военный вертолет: есть погибшие

Причиной крушения стала неисправность двигателя воздушного судна

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В филиппинской провинции Букиднон, которая находиться на юге государства, рухнул военный вертолет UH-1. В результате авиакатастрофы скончались семеро солдат вооруженных сил Филиппин. Об этом со ссылкой на заявление филиппинской армии сообщает УРА-Информ.

По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность двигателя воздушного судна.

«Военный вертолет участвовал в операции по восполнению запасов, когда потерпел крушение из-за неисправности двигателя», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на территориях восточной Украины за прошедшие сутки незаконные вооруженные российские наемники  четыре раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Террористы использовали стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы.

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