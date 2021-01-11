Происшествия

Катастрофа самолета в Индонезии: новые подробности

Боинг 737-500 вылетел в субботу из Джакарты в Понтианак

Время чтения: 52 Секунд

Водолазы ВМС Индонезии, которые обыскивают место крушения Boeing 737, подошли к месту, где находятся бортовые самописцы. Поисковая операция длится третьи сутки. Самолет упал в Яванское море в субботу после вылета из аэропорта Джакарты.

Поскольку шансы найти выживших очень малы, власти Индонезии заявили, что сосредоточатся на возвращении тел жертв. Представитель ВМС Индонезии сказал, что водолазы сузили зону поиска до того места, где находились черные ящики разбившегося самолета

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Боинг 737-500 вылетел в субботу из Джакарты в Понтианак, что в 764 километрах, в провинции Западное Борнео. Он потерял связь с вышкой в ​​14.30 по местному времени (09.30 по Киеву). На борту находились 62 человека, в том числе 12 членов экипажа. Все они были гражданами Индонезии.

Вскоре после крушения индонезийское телевидение сообщило, что «Боинг» упал в Яванское море. Местные СМИ цитируют рыбаков, которые заявили, что слышали взрыв, похожий на бомбу. Позже ВМС Индонезии заявили, что установили координаты самолета Sriwijaya Air, который пропал после взлета из Джакарты.

Ранее мы сообщали о катастрофической ситуации в Испании.

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