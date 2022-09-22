Политика

Гиркин сказал, чем обернется мобилизация в РФ: экс-боевик предупредил о серьезных последствиях

Ирина

Известный в своих кругах экс-боевик, состоящий в террорестической организации «Л/ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил о том, что благодаря мобилизационным процессам в стране формат войны уже скоро должен резко поменяться.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

«Выступление Путина состоялось. То, что я знал позавчера, подтвердилось — был подписан указ о частичной мобилизации. Игральная кость брошена. Война на Украине и противостояние с НАТО принимают новое направление», – сообщил Гиркин.

Таким образом, бывший боевик фактически сказал, что мобилизация в РФ обернется изменением формата войны. Однако пока неизвестно, как это отразится на ходе ведения самих боевых действий.

Самые большие опасения мирового сообщества напрямую связаны с применением ядерных ударов по ВСУ или гражданским объектам.

Как сообщалось временем ранее, Кремль готов применить ядерное оружие против ВСУ: источник ОП раскрыл, под каким предлогом.

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