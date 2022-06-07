Политика

Байден рассекретил разведданные о российском вторжении в Украину

Все из-за скепсиса союзников.

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Из-за скептицизма союзников президент США Джо Байден рассекретил данные разведки о планах Кремля накануне вторжения России в Украину. Об этом заявила директор национальной разведки Аврил Хейнс.

«Когда наши лица, принимающие решения, после получения разведывательной информации начали переговоры с союзниками, они столкнулись со стеной скептицизма», — сказала Хейнс на конференции по кибербезопасности в понедельник, пишет Первая Лента.

«Как следствие, президент Байден вернулся к нам и сказал, что мы должны рассекретить как можно больше информации, чтобы другие знали столько же, сколько и мы. Благодаря этому мы должны были вернуться к более конструктивным переговорам по планированию ответа на Российское вторжение», — пояснила директор Национальной разведки.

Хейнс признала, что США «поделились огромным количеством информации со своими союзниками и партнерами», разработав при этом «механизм обмена», который можно было бы использовать в будущем.

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