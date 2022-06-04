Гиркин прокомментировал проффесиональные качества министра обороны РФ

Шойгу не может определять «новые задачи»

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Бывший командир незаконных вооруженных формирований на оккупированном украинском Донбассе Игорь Гиркин дал профессиональную характеристику министру обороны россии Сергею Шойгу. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Гиркина.

Шойгу, как отметил Гиркин, не может определять «новые задачи» для армии РФ.

«Шойгу может только вопрос замены ламинаты на плитку. Это в его компетенции. а еще он может танковый биатлон устроить…”, – подчеркнул бывший глава НВФ на Донбассе.

Ранее сообщалось, что российская воздушная активность остается критически высокой над территориями на оккупированном РФ Донбассе. Вражеские самолеты постоянно наносят удары. Они используя как управляемые, так и неуправляемые боеприпасы.