Неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы ПВО в первые дни конфликта ограничила ее возможности по оказанию тактической воздушной поддержки наземным маневренным элементам

Время чтения: 1 Мин. , 13 Секунд

Российская воздушная активность остается критически высокой над территориями на оккупированном РФ Донбассе. Вражеские самолеты постоянно наносят удары. Они используя как управляемые, так и неуправляемые боеприпасы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

«Более широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к широкомасштабному разрушению населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка вызвало значительный сопутствующий ущерб и жертвы среди гражданского населения», – сказано в сообщении.

Неспособность россии уничтожить системы ПВО Украины в первые дни полномасштабного конфликта ограничила возможности Кремля по оказанию тактической воздушной поддержки наземным маневренным элементам. Также это и способствовало провалу наступления на Киев.

«Вследствие этого российская воздушная активность в основном ограничивалась глубокими ударами с использованием крылатых ракет воздушного и наземного запуска, чтобы нарушить движение украинских подкреплений и поставок», – подчеркнули в сообщении.

Сами по себе удары со стороны РФ не смогли оказать существенного влияния на вооруженный полномасштабный конфликт. Стоит отметить, что в результате такого провала российские запасы высокоточных управляемых ракет значительно истощились.

«С переключением оперативного фокуса на Донбасс Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, сочетая авиаудары с массированными артиллерийскими обстрелами для обеспечения своей подавляющей огневой мощи», – отметили британцы в сообщении.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины готовы запустить электричку из неподконтрольного Донецка на юг, но есть небольшие помехи. По словам так называемого и.о. генерального «директора» трансграничного «концерна» «Железные дороги Донбасса» Владимира Кабация, российские оккупанты якобы готовы запустить жд сообщение на электричке из Донецка на юг Украины, но сейчас им мешают военные действия.