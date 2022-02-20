Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции вызвало широкий резонанс не только в Украине, но и во всём мире

Речь украинского президента Владимира Зеленского на 58-ой Мюнхенской конференции по безопасности была бескомпромиссной, эмоциональной и яркой, вызвав широкий резонанс, как в украинских, так и западных СМИ. Так же выступление президента Украины вызвало фурор в социальных сетях. Его поддержали даже его постоянные критики из числа политических оппонентов и журналистов.

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Об этой информации сообщила Dialog, передает Ura-inform.

Народным депутатом от фракции «Европейская солидарность» Ириной Геращенко было заявлено, что выступление Зеленского является правильным с точки зрения расставленных акцентов и содержания. Она поддержала послание главы государства, что вступление в НАТО является жизненно важным для Украины, Только Альянс на данный момент служит гарантом безопасности своих членов. Геращенко было отмечено о позицию Зеленского, заключающуюся в том, что украинское государство не может быть щитом между цивилизованным миром и «сумасшедшим убийцей».



А лидером партии «Голос» Кирой Рудик было обращено внимание на заявление Зеленского о Будапештском меморандуме, в котором им было подчёркнуто, что гаранты безопасности должны выполнять свои обязательства.

«И если эти гарантии не выполняются, Украина оставляет за собой право действовать в собственных интересах. В этом вопросе я с Зеленским могу согласиться», — написала депутат.

Катерина Коберник являющаяся шеф-редактором издания «Бабель» поблагодарила Зеленского за то, что он называл вещи своими именами.

«Я уверена, что выступление Зеленского для многих европейцев было слишком резким, но именно с этим и стоило туда ехать. И так говорить. И называть вещи своими именами. Их же все равно все так потом назовут, но может быть поздно», — заявила журналистка.

Напомним, ранее сообщалось, Зеленский хочет сделать подарок Путину – Порошенко раскрыл необычный план лидера Украины.