Эксперт рассказал, при каких условиях Беларусь может пойти в наступление на Украину

Олег Жданов высказал свое мнение.

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Белорусская армия все-таки может пойти в наступление на Украину. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он считает, что если российский президент Владимир Путин все-таки сумеет додавить Александра Лукашенко, то тот все-таки отдаст приказ своим военным пойти в наступление на Украину, пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

“Хочу акцентировать внимание на волынском направлении. Там белорусская армия. Мы знаем, что они могут выставить 20−25 тыс. войск. И мы наблюдаем за белорусской армией в том плане, что есть понимание: Путин может дожать Лукашенко, и тот отдаст приказ на наступление белорусской армии на Украину. Не исключаем такой возможности. Поэтому ведем наблюдение за участком границы и держим там необходимое количество войск для защиты нашей территории”, – заявил эксперт.

Он добавил, что ВСУ это понимают и готовятся к такому роду наступления.

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