Политика

Эксперт рассказал, при каких условиях Беларусь может пойти в наступление на Украину

Олег Жданов высказал свое мнение.

Время чтения: 42 Секунд

Белорусская армия все-таки может пойти в наступление на Украину. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он считает, что если российский президент Владимир Путин все-таки сумеет додавить Александра Лукашенко, то тот все-таки отдаст приказ своим военным пойти в наступление на Украину, пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

“Хочу акцентировать внимание на волынском направлении. Там белорусская армия. Мы знаем, что они могут выставить 20−25 тыс. войск. И мы наблюдаем за белорусской армией в том плане, что есть понимание: Путин может дожать Лукашенко, и тот отдаст приказ на наступление белорусской армии на Украину. Не исключаем такой возможности. Поэтому ведем наблюдение за участком границы и держим там необходимое количество войск для защиты нашей территории”, – заявил эксперт.

Он добавил, что ВСУ это понимают и готовятся к такому роду наступления.

Ранее мы сообщали, что россияне снова нанесли удар по Одесщине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Железный занавес опускается: Россию исключили из 42 международных организаций

Среди них — Совет Европы, Совет ООН по правам человека, Всемирная туристическая организация и Международный союз железных дорог

Гиркин прокомментировал проффесиональные качества министра обороны РФ

Шойгу не может определять «новые задачи»

Мир уже устал от войны в Украине: это уже не тренд

Все меньше и меньшее количество людей интересуются тем, что происходит в Украине.

Дипломатические споры между Украиной и Германией разрешены: прошла дружественная встреча

Руслан Стефанчук побывал с рабочим визитом в Германии.

Арестович рассказал, продолжится ли война в Украине после смерти Путина

Советник главы Офиса президента высказал свое мнение по этому поводу.

Гражданин Франции погиб на поле боя в Украине

Он воевал на стороне Украины.